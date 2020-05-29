台南白河、東山蓮花、芒果、香蕉、絲瓜、荔枝進入盛產期，白河分局加強護農護果巡邏。（台南市警察局白河分局提供／劉秀芬台南傳真）

除了針對各時節盛產之農作物持續啟動護果工作，白河分局28日也大規模清山。（台南市警察局白河分局提供／劉秀芬台南傳真）

台南白河、東山農產豐饒，近來正是蓮花、芒果、香蕉、絲瓜、荔枝等農作物成熟期，台南市警察局白河分局除了持續護果護農，更請各派出所與在地農民成立「護農安心群組」，一經反映、警力即到，有效結合民間力量，一同守護財產。

白河分局向來對農民辛苦栽種之農產品的保護至為重視，去年在白鹿颱風襲台深夜，當場查獲酪梨大盜4嫌送辦。

白河分局表示，為維護農民心血，守護轄內各項農產品，除建立詳盡的各區農產品熟成時序表，並針對各時期之盛產農作物，採取重點地區，不分晝夜逡巡防杜盜賊。

不管是高單價的火龍果、荔枝，路邊常見的絲瓜、香蕉、芒果、蓮花，都是員警巡查重點。尤其是許多賞花遊客常因為要拍照而攀折蓮花，或不小心損傷蓮花，殊不知這都是農民賴以維生的重要農產，因此白河分局也提醒遊客賞花莫動手。

除了針對各時節盛產之農作物持續啟動護果工作，白河分局28日也大規模清山。

近期連日大雨，山區人煙罕至，故恐宵小伺機進入犯案，白河分局規畫清山暨護果強力巡守勤務，以防山區、空屋、工寮等遭人利用從事不法。

(中時 )