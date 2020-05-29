金管會5月為因應全球央行降息、市場零負利率，將自今年7月起將調降保單責任準備金利率，3年期以下新台幣與歐元保單利率甚至下看到零，讓過去熱門的儲蓄險保單可能將正式絕跡於市場，就算市場仍找得到，保費也比現在貴上5～30％。面臨停售與保費調漲預期心理，7月以前難免會出現一波儲蓄險的搶購潮，錠嵂保經建議民眾不需要跟著搶購，應採取『停、看、聽』來檢視資金與生活規劃。

錠嵂保經南二營業處區經理李育帆表示，責任準備金利率調降會對保單與保費產生如此大的影響，在於這筆錢這是保險公司預先提存、未來準備支付保戶保險金的費用，利率調降導致保險公司要提存的錢變多，因此保險公司通常會透過調漲保費的方式來降低提存的壓力，反向來看，若責任準備金利率調高時，保費通常就會降低。

基本上，有保單價值準備金的商品，保險公司就要提存責任準備金。因此有保單價值準備金的終身型險種及長年期主附約保單，例如終身壽險、終身健康險、儲蓄險、長年期定期壽險、長年期定期健康險等，都是本次受影響的對象。

根據錠嵂保經內部調查，發現保戶在購買儲蓄險時，最常詢問的問題是「繳不出保費怎麼辦」、「要用錢可提前領回嗎？」、「何時解約最划算」；而「儲蓄險解約不會虧損」、「宣告利率=預定利率」、「可以每年領利息」則是常有的三個儲蓄險的錯誤觀念。李育帆認為，保戶最好在簽訂保單前應先衡量自身金流狀況，評估年收入、變現能力、存款、生活開銷、緊急預備金等，免得遇到臨時意外狀況，無法負擔保費，而產生不必要的虧損。

至於保戶關心的解約與請領問題，很多民眾的確有「儲蓄險提前解約不會虧損，想拿回錢隨時都可以」的錯誤觀念，李育帆強調儲蓄險唯有在滿期後解約，才能完整拿回所繳保費，若在滿期前解約或提領，將會造成保費的損失。至於將宣告利率視為預定利率，前者是保險公司運用利變型儲蓄險保費進行投資的報酬率，後都則是計算保費的依據，這兩者並不相同，且都不等於保單的報酬率，會混淆大多來自於業務人員並無誠實告知或說明不清所導致。

在停售與保費調漲心態下，錠嵂保經建議民眾不需要跟著搶購，應採取『停、看、聽』來檢視資金與生活規劃，評估是否真有需求。「停」：應思考停售搶購是常態，冷靜思考自己是否真有需求；「看」：拿出自己或家人的保單，先請保險服務人員先檢視，確認是否有投保補齊缺口的必要性。「聽」：若真有投保需求，也該深入了解保障內容資訊，找出最適合自己的保單。

(時報資訊)