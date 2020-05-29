歐美及東南亞各國因全球新冠肺炎疫情趨緩自5月開始逐步解封，各地供應鏈加速復工，貿聯-KY(3665)車用、家電及工業產品出貨逐漸趨於正常，貿聯-KY預估，下半年營運可望優於上半年，美系外資出具最新報告，給予貿聯-KY買進評等，目標價245元。貿聯-KY周五(29日)股價上漲3元，收在196.5元。

新冠肺炎疫情先大陸後歐美及東南亞各國，各國封城封國致使上下游供應鏈處於斷鏈狀態，讓全球化佈局甚深的貿聯-KY第1季及第2季營運深受影響。

第1季合併營收49.52億元，年減9.65%，營業毛利11.85億元，年減7.06%，合併毛利率23.93%，年增0.67個百分點，稅後盈餘2.36億元，年減28.63%，每股盈餘1.81元；前4月合併營收67.36億元，年減10.94%。

隨著歐美及東南亞各國陸續解封復工，貿聯-KY車用、家電及工業產品出貨逐漸趨於正常，加上自4月7日起正式認列新加坡商Speedy Industrial營收獲利，貿聯-KY預估下半年營運可望優於上半年。

美系外資表示，貿聯-KY逐步恢復其海外客戶營運，看好Tesla，半導體和醫療等三大成長動能，可望帶動毛利率上升，不過，由於終端銷售疲軟與新冠肺炎干擾，將貿聯-KY的2020年至2022年營收預測下調14%、15%以及15%，維持「買進」評等，目標價245元。

(時報資訊)