台灣LG電子今日宣布正式在台推出LG首款5G雙螢幕手機V60ThinQ 5G Dual Screen，正式加入台灣5G手機戰場，建議售價為33,990元，預計6月1日由中華電信獨賣。

LG V60ThinQ 5G Dual Screen搭載20.5比9的6.8吋OLED FHD+螢幕，支援8K錄影、搭配6,400萬畫素主鏡頭，全新4Mics語音對焦錄音功能，能清楚識別語音並將背景聲音分離，清晰收錄人聲，並搭配5000毫安培電池，LG也打造首輛LG V60ThinQ 5G Dual Screen巡迴體驗車，自5月30日起於台北市信義區香堤大道廣場展開為期一個月全台巡迴。

LG表示，V60ThinQ 5G Dual Screen建議售價為33,900 元，6月1日起於中華電信獨家開賣，30個月、月繳1,399元，搭售價為15,990元。

(工商 )