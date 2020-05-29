港務公司出海船員中繼站的「候工室」舊址，將由高雄港區土地開發公司進行第三次，也是最後一次公開招標，為了吸引廠商投資，打造具高雄港特色旅店、文創零售商店及別樹一格的咖啡館，土開公司將每月租金從第一次的60萬元、第二次的50萬元，下調到此次的45萬元，如果此次再未能脫標，土開公司將自行尋覓合適廠商，進行開發、或自行經營。

高雄港區土地開發公司29日表示，為了活化及共榮高雄港淺1到淺3碼頭、與駁二藝術特區廊帶，將原本作為港務公司出海船員中繼站的「候工室」，29日第三次公開招租，而且也是最後一次公開招租。

土開公司表示，「候工室」舊址全棟為1到3層樓的建物，主要建材為鋼筋混凝土加強磚造，基地面積約3,100平方公尺，總樓地板面積為3,592平方公尺，第一次招商時，每月租金60萬元，第二次招租時，再降到50萬元，為了吸引民間企業投資高雄港及駁二特區內標的，並打造具高雄港特色旅店、文創零售商店、以及別樹一格的咖啡館，此次招租再降至45萬元。

土開公司說，「候工室」舊址得標者需自行整修，租期19年3個月，得優先議約續約，此次招商也將放寬免租期，從4個月拉長8個月，減輕投資方的財務負擔。

土開公司表示，該基地位於駁二藝術特區的大勇倉庫群、以及蓬萊倉庫群間，被藝術人文環抱外，距離不到1分鐘的步程，便可抵達駁二誠品店、帕莎蒂娜駁二倉庫餐廳、IN89駁二電影院及蓬萊輕軌站，且周邊設有大勇駁二停車場及蓬萊停車場，可說觀光資源及生活機能相當便利。

土開公司說，隔著高雄港三號船渠的高雄港1到10號碼頭棧庫群，未來也即將轉型為具備商業、購物、餐飲、休閒與娛樂機能的高附加價值營運特區，並可串連港務公司預計2020年中，開放的大港旋轉橋，鏈結整個港區，深具聚客潛力。

(工商 )