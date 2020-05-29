台塑四寶首股東會由台塑化29日率先召開。董事長陳寶郎表示，今年景氣非常不樂觀，西德州原油甚至出現負原油價，是自己從事石化產業來未曾見過，但在產油國5月起大幅減產、新冠疫情趨緩，歐美陸續解封，有助油價緩步回穩，預期下半年營運逐步好轉，原油緩步回升，年底有望回到40美元上下3美元震盪水準。

關於美國路州投資案進度，陳寶郎指出，1月取得環評許可後，相關準備工作旋即啟動，目前正在進行工程招標，惟路州疫情嚴重，工人仍限制進入工地，未來將視路州政府解封開放時程，再決定何時動工。總括來說，仍會以原先期盼一期投資2024~2026完工投產為努力目標。

台塑化今年預計銷售汽油541.3萬公秉、柴油1036.1萬公秉；外銷將透過與油商及貿易商合作拓展新加坡、中東及印尼汽油市場，並積極擴展紐澳地區柴油市場。石化產品預計銷售乙烯308.4萬噸、丙烯8247.5萬噸、丁二烯37.9萬噸。

陳寶郎分析，美中達成第一階段貿易協議至今，仍未有撤回關稅動作，加上新冠肺炎疫情衝擊，原油價格隨需求驟降狂跌。近期油價已觸底回升，杜拜原油從4月21日13.5美元，回升到4月29日17.1美元，目前已達33.21美元，但相較元月最高峰69.6美元/桶，營運仍處艱鉅。

目前成品油價差，新加坡92無鉛和杜拜原油的價差是負0.7美元，也就是說汽油比原油還便宜；柴油價差也是負5.5元；燃料則為負0.7元。

陳寶郎認為，因原油市場庫存太高，5月底陸上原油庫存42.5億桶，逼近44億桶可儲存量，海上浮動油槽也有1億桶，成品油也類似狀況，庫存水位達33億桶，只差7千萬桶就達滿水位，油價向上攀揚速度不會太快。

下半年油價、塑化市況有好轉空間，歐美解封後，旅遊、工作等經濟活動增加，原油需求也會上來，而OPEC、俄羅斯減產供應減少，煉油價差將會改善，但是航空用油利差改善會稍慢些。

陳寶郎強調，雖然產業大環境不樂觀，但還是有好消息。台塑化今年爭取統一精工速邁樂加油站合作，取得81個加油站據點，使得台塑化全台加油站據點推進突破600個，提高市場占有率從原本約兩成升至23％，有助油品銷量增加。

此外，台塑化與日本出光合資年產4.38萬噸HHCR（氫化石油樹脂）現正處試產、爭取認證階段，搭配既有HSBC營運明顯推展，有助高值化佈局穩步開拓。

(工商 )