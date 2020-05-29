台大醫院生醫園區分院引進磁振造影儀，增添醫檢利器。（莊旻靜攝）

台大醫院生醫園區分院引進磁振造影儀，孔徑較大，具有密閉恐懼症患者也較有機會接受檢查。（莊旻靜攝）

台大醫院生醫園區分院再添利器！該院引進與醫學中心同等級磁振造影儀，提供臨床醫療進階的診斷利器，且無輻射影響，院長余忠仁表示，與先前引進的640切的電腦斷層掃描儀相互配合，有助於精準判斷，讓小病灶也無所遁形，提升癌症篩檢率。

新竹縣長楊文科、衛生局長殷東成、立委林為洲、林思銘辦公室法案副主任楊青霞、竹北市長何淦銘、台大總院影像醫學部張允中主任、台大醫院新竹分院副院長陳敞牧、台大醫院竹東分分院醫療部主任林明鋒、秘書室主任蕭曉萍等人均一同剪綵。

余忠仁介紹，磁振造影儀（MRI）透過超高解析度水分子擴散影像技術，可應用於頭頸部、全脊椎、乳房、腹部、攝護腺等各部位，對診斷神經系統疾病很有幫助。該院2月引進640切的電腦斷層掃描儀（CT），如今新添利器，未來更有助於醫師作為診斷依據。

影像及核子醫學部陳雅芳主任表示，這台磁振造影系統孔徑大，具有密閉恐懼症的患者較有機會接受檢查，且有廣闊造影視野、均勻的影像品質，縮短病人檢查時間，可透過先進的成像技術，患者不須注射顯影劑，透過掃描序列與最新造影技術，即可取得無輻射影像資訊。

該院也表示，這台磁振造影儀將與台大醫院新竹分院的磁振造影儀互為備援，縮短病人排程時間，未來也將與新竹地區開業診所、地區醫院合作，提供轉診檢查服務，共同守護民眾健康。

(中時 )