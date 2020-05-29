後疫情到來，苗栗縣政府為了推動南庄觀光旅遊，推出南庄「十三創意街區漫慢遊計畫」，特別委託專業輔導團隊進駐，並與南庄鄉公所及知名旅行社合作推廣南庄小旅行遊程，期望吸引更多遊客親自體驗南庄氛圍及老街文化。
國內疫情緩和，沈寂許久的國內旅遊要重新出發，許多民眾開始安排相關出遊行程，苗栗縣政府工商發展局積極為南庄在地投入產業輔導，並媒合知名旅行社及相關旅行協會，邀請國內旅遊專業領隊、導遊實際踏勘踩線，深入瞭解南庄文化之美，規劃出不同以往的南庄小旅行遊程，並推廣及開放民眾報名參與。
南庄小旅行遊程內容，除包括南庄著名景點，向天湖、康濟吊橋、桂花巷、洗衫坑行程，以及最具歷史意義的十三間老街，品嘗在地著名客家料理、手工點心、窯烤麵包、在地小吃及體驗特色鐵鍋炒咖啡DIY…等。
另外，更與十三間老街店家合作推出專屬限定「十三喵小旅行遊程消費券」，凡報名小旅行遊程的民眾即可得到1張，並於老街內合作店家使用，吸引更多民眾來到十三間老街，感受老街的文化之美，體驗南庄的慢城步調。
工商發展局表示，民眾想要知道更多屬於南庄的觀光旅遊資訊，歡迎搜尋「南庄漫慢遊-愛上南庄100個理由」粉絲專頁，即時掌握特色店家的資訊喔！苗栗南庄的好山、好水、好風景，期待著大家一同來挖寶。
(中時 )
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