今天彰化縣長王惠美與二林鎮長蔡詩傑、立委謝衣鳳等，拿著「美好彰化、希望城市」布條，象徵彰化將真正迎向美好、希望。(吳建輝攝)

148縣道是彰化縣完整的橫貫縣道，是往返員林王功，以及八卦山脈直通海岸的最佳路線，是一條經濟兼具觀光的道路。(彰化縣整府提供／吳建輝彰化傳真)

斥資3.2億元的「縣道148線二林段拓寬改善工程」，將路寬倍增成24公尺，今天正式通車，29日上午舉行通車祈福典禮，彰化縣長王惠美與立委謝衣鳳等地方仕紳皆到場。(吳建輝攝)

彰化縣政府為了地方產業發展，積極爭取彰化中科四期二林基地與二林精密園區，為了應付未來龐大的車流，還有避免大型車輛與機慢車爭道，縣府斥資3.2億元，進行「縣道148線二林段拓寬改善工程」，將路寬倍增成24公尺，今天正式通車，通車後將成為中科四期二林基地及二林精密園區重要連絡道。

彰化縣長王惠美表示，拓寬工程從2017年7月動工，交通部公路總局補助1億6千萬，縣府配合款1億5988萬，原有道路最寬僅有12公尺，而現在則拓寬一倍至24公尺，通車後可疏解縣道148從溪湖鎮通往中科四期基地及二林鎮的交通瓶頸。

王惠美說，「改造彰化，翻轉命運」是她競選的口號，也是她彰化執政的方向，她認為有好的交通，人就會進來，進而帶動經濟發展，無論平面道路、軌道工程等，都極力爭取與規劃，另外也要感謝拆遷戶的犧牲與在地鄉親施工期間的包容，才能完成這個重要的里程碑。

王惠美強調，她在競選時就曾從這條路一直走到員林，如今看到改變她也相當感動，未來員林、埔心、溪湖、二林捷運部分也會開始做先期的規劃，期望能夠帶動西南角的整體發展，相信未來二林地區一定能夠更加吸引青年留在家鄉服務。

(中時 )