彰化縣政府為了地方產業發展，積極爭取彰化中科四期二林基地與二林精密園區，為了應付未來龐大的車流，還有避免大型車輛與機慢車爭道，縣府斥資3.2億元，進行「縣道148線二林段拓寬改善工程」，將路寬倍增成24公尺，今天正式通車，通車後將成為中科四期二林基地及二林精密園區重要連絡道。
彰化縣長王惠美表示，拓寬工程從2017年7月動工，交通部公路總局補助1億6千萬，縣府配合款1億5988萬，原有道路最寬僅有12公尺，而現在則拓寬一倍至24公尺，通車後可疏解縣道148從溪湖鎮通往中科四期基地及二林鎮的交通瓶頸。
王惠美說，「改造彰化，翻轉命運」是她競選的口號，也是她彰化執政的方向，她認為有好的交通，人就會進來，進而帶動經濟發展，無論平面道路、軌道工程等，都極力爭取與規劃，另外也要感謝拆遷戶的犧牲與在地鄉親施工期間的包容，才能完成這個重要的里程碑。
王惠美強調，她在競選時就曾從這條路一直走到員林，如今看到改變她也相當感動，未來員林、埔心、溪湖、二林捷運部分也會開始做先期的規劃，期望能夠帶動西南角的整體發展，相信未來二林地區一定能夠更加吸引青年留在家鄉服務。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。