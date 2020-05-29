中央流行疫情指揮中心今(29)日表示，國內昨(28)日新增169例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報71,750例(含70,790例排除)，其中442例確診(今日新增案442)，分別為351例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，420人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計5,819,082例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,749,265例、巴西411,821例、俄羅斯379,051例、英國269,127例及西班牙237,906例為多；病例中358,941例死亡，以美國102,873例、英國37,837例、義大利33,142例、法國28,662例及西班牙27,119例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )