台灣 LG 電子今(29)日宣布正式在台推出 LG 首款 5G 雙螢幕手機 V60 ThinQ 5G Dual Screen，正式加入台灣 5G 手機市場。LG 旗艦機皇 LG V60 ThinQ 5G Dual Screen，無論影像技術、音效體驗、續航能力皆為消費者帶來全新體驗。同時，LG 更打造首輛 LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 巡迴體驗車，自 5 月 30 日起於台北市信義區香堤大道廣場登場，為期一個月快閃全台巡迴活動，力邀消費者共同體驗超速智慧行動新生活。

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 承襲雙螢幕設計，不僅將雙螢幕升級至 6.8 吋 20.5:9 OLED FHD+ 超大螢幕，重量卻維持不變。透過雙螢幕操作，無論在逛網拍、觀賞影片的同時，亦可即時回覆好友訊息，輕鬆達成多工操作。同時，搭載 2.1 吋 OLED Cover Display，亮度再提升，無論在工作、會議時，不用翻開手機就可隨時掌握時間與即時訊息通知。

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 6.8 吋超大雙螢幕，雙「螢」創造多工操作新樂趣。(LG提供／黃慧雯台北傳真)

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 為 LG 首款支援 8K 動態影像錄製技術手機。LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 相機搭載雙主鏡頭包括 6400 萬畫素、78°、f/1.8 光圈的標準鏡頭及 1300 萬畫素、117°、f/1.9 光圈的廣角鏡頭，搭配 AI 智慧夜拍技術，大幅提升低光源環境的拍攝能力。即使在夜間遊樂園、跨年煙火現場，皆能清晰呈現明亮完美的照片。搭配 OIS 光學防手震，即使於拍攝時些許的晃動，亦可拍出鉅細靡遺的高細緻影像。

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 搭載 4Mics 語音對焦錄音及 ASMR 錄音功能，只要一鍵即可去除背景雜音，清晰收錄人聲，亦能收錄細小的環境音效。近年來社群當道，為拍出更吸睛的社群作品，創作者們不只追求影像技術，對音效品質的細緻度更不段提升。LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 搭載 ASMR 錄音技術，可於拍攝影片時自動調校錄音功能，捕捉如臨劇場般的細節音效！

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 搭載 LG 獨創且最引以為傲的 3D 立體環繞音效配合 32-bit Hi-Fi Quad DAC 晶片呈現細緻音質。無論觀看影集或聆聽音樂時，都能享受如劇院般的高級聽覺饗宴，沉浸於震撼美聲之中。

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 搭載 5000 mAh 超大電量，持續體驗 5G 便利。LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 配有 ToF Z 鏡頭能夠精確測量，辨識主體與背景距離，藉由模糊背景突顯拍攝主體，輕鬆拍出 3D 立體細膩層次效果。亦可透過 3D 臉部辨識，拍出趣味 3D 貼紙，打造最具個人風格的獨特照片。

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 搭載 IP 68 防水防塵保護，並通過 MIL-STD810 美國軍規防護認證。無論酷熱或寒冷，在各種嚴峻氣候環境下，都可以輕鬆通過考驗，提供消費者最安心堅固的體驗品質。

迎接台灣 5G 時代將正式來臨，LG 打造首輛 LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 全台巡迴體驗車，首站將於 5/30 在台北信義香堤大道廣場起跑，消費者可於體驗車深度體驗 LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 旗艦機皇的魅力。LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 全台巡迴體驗車將連續四周周末快閃於台北、台中、高雄。凡至現場完成體驗並填寫問卷，就有機會抽中全新上市的 LG V60 ThinQ 5G Dual Screen、LG K61 及 LG 客製化手機無線充電盤等超值好禮，數量有限，送完為止。

LG V60 ThinQ 5G Dual Screen 將在台推出雅痞藍一色，建議售價 NT$33,900 元。6 月 1 日起於中華電信獨家開賣，搭配大 4G 購機方案，月繳 NT$1,399 (30個月)，享上網吃到飽、行動最大網內免費講，專案價 NT$15,990 元。

(科技)