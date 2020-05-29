台灣新冠肺炎疫情趨緩，超過40天無本土案例，今中央流行疫情指揮中心放寬進行相關採檢規定，除原採檢對象外，「因其他因素需檢驗的民眾」也可以自費採檢，但指揮中心依舊強調，台灣沒有普篩的必要性。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前疫情趨於穩定，且檢疫能量提升，因此放寬適用對象，相關醫療院所從18家擴大到37家，有檢驗需求的民眾可以自行前往進行採檢，而收費已醫院公告為主。

至於開放自費採檢後是否有普篩的考量，指揮中心專家小組委員李秉穎則強調，台灣不需要進行普篩，但也考量可能有潛在感染者的疑慮，於今天開放民眾自費採檢。

李秉穎解釋，普篩是無法掌握社區流行情形時的手段，用來尋找未被辨識的感染者，並避免進一步的擴散。

李秉穎說，台灣雖然有10例感染源不明的本土個案，但觀察至今均無衍伸的社區感染案件，而本土也已經超過40天沒有新增個案，因此相信「台灣沒有潛伏、未被辨識的感染者」。

對於韓國普篩案例，李秉穎認為，韓國雖有採檢得來速，但疫情控制不如台灣，且是「不得不採取的手段」，而台灣透過詳細調查，有效避免感染洩漏到社區。

(中時 )