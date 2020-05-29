台南新化高中校友會理事長李文欽（左二）也是台南市藝術家協會會長，到場指導學生刻畫陶板。（台南新化高中提供／劉秀芬台南傳真）

台南新化高中學生陶板左品。（台南新化高中提供／劉秀芬台南傳真）

一塊塊陶板代表一個個故事，台南新化高中今年高三畢業生在陶藝家陳威德指導下，刻畫出紀錄他們3年高中生活心得的陶板，陶板燒烤後將鑲嵌在圖書館旁百年校友牆上，除了美化校園環境，更是師生們最珍貴的回憶。

新化高中校友會推動「百年校友牆」陶板製作活動，校友會理事長李文欽希望透過此活動，將來學弟妹畢業後再回到母校時，能回想起高中生活的點點滴滴。

校方日前邀請校友陶藝家陳威德指導高三應屆畢業生製作陶板，在大學長的指導下，學生一筆一畫小心翼翼認真專注的刻畫作品。

陳威德表示，陶板的完成必須歷經細心、專注的刻畫、高溫燒烤的過程及最後的上釉。一塊塊陶板代表的是一個個故事，雕刻的過程中畫出每位學生在新化高中的點滴記憶，燒烤的過程似乎代表高中3年的淬鍊成長，塗上釉彩則是祝福畢業生有多采多姿的前程與發展。

新化高中校長許宏明表示，今年高三畢業生是新化高中第54屆畢業生，感謝校友會理事長李文欽規畫「百年校友牆」活動，此活動可以培養學生藝術創作能力，涵養學生文化藝術氣質，更有薪火相傳的美好意涵。

(中時 )