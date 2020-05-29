港版國安法通過，美國總統川普將在美國時間周五召開大陸議題有關的記者會，由於先前川普就曾揚言，若港版國安法通過，他將對大陸祭出制裁，故全球政經氣氛浮動，昨美股四大指數也因此全數翻黑，台股今也難置身事外，今開低震盪，一度跌破10900點關卡，最低跌到10861點、回測月線，待早盤消化賣壓後，跌幅收斂，一度接近平盤位置，尾盤受到MSCI調節影響，最後一盤更爆出逾785.7億的大量，終場台股收跌2.03點、報在10942.16點、成交量為2088.58億元；台股周線收2連紅、本周指數漲131點；台股月線亦收2連紅、5月台股跌49點。

權值股方面，今日普遍弱勢震盪，股王大立光(3008)整場多震盪於平盤附近，鴻海(2317)則是在午盤後翻紅小漲，一度跳回5日線、朝向月線靠攏，台積電(2330)則開低震盪，下跌約0.5%，台積電(2330)則是股價疲弱，股價最低一度達290元，終場收在跌幅%，除蘋概三雄的弱勢外，其餘權值股，聯發科(2454)早盤後黑翻紅，漲幅逾1%，為大型權值股中少數強勢有撐的，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)則是一漲一跌，群創相對抗跌穩於平盤之上。

焦點題材股方面，生醫股重新獲多頭青睞，亞諾法(4133)漲停鎖住，中天(4128)、合一(4743)、馬光-KY(4139)則均一度亮燈漲停，雃博(4106)也同步大漲。

大聯大(3702)昨重訊宣布，決定公開收購台驊(2636)普通股5%至20%，收購價格每股28元，溢價約為16%，激勵台驊股價強攻漲停，大聯大則震盪於平盤附近。

金融股今也發揮穩盤力道，台新金(2887)大漲約2%，新光金(2888)漲幅也達1.5%，其餘國泰金(2882)、開發金(2883)、第一金(2892)、永豐金(2890)、兆豐金(2886)等也均持穩走揚。

分析師表示，美中關係持續惡化，全球政經風險提升，短線台股有回測月線下的風險，且波動加大，建議短期偏多解封概念股為主，暫時避開受害美中博弈的科技股，預估短線走勢仍為區間震盪整理格局，川普今日晚間針對港版國安法的意見，將為重要參考指標，後續台股仍受消息面主導，要強攻不易。

(時報資訊)