疫情降溫，汽車業者表示，5月中旬起汽車展示間看車人潮大增3至4成，預期5月整體車市比4月回溫，加上部分資金轉進傳產股，龍頭和泰車(2207)股價穩在500元之上高檔，裕隆(2201)、裕日車(2227)股價小漲。

因應後疫情對景氣帶來的消費回溫，車廠今年普遍提前展開暑期促銷活動，希望能帶動買氣。

台灣疫情趨緩，5月中旬起汽車展示間看車人潮大增3～4成，加上車商提前展開暑期促銷，購車訂單較前月明顯增加，車商對後疫情時代轉趨樂觀。預估5月最後一周交車將爆量1.4萬輛，推升全月車市規模至3.4萬輛。

先前受新冠肺炎疫情影響，車市踩煞車，4月台灣汽車市場整體掛牌數為3萬822台，年減11.1%且月減17.3%，龍頭和泰車4月銷售也年減12.9%，整體車市不若第一季強勁之表現，也使得車市年增幅度縮減。今年至4月30日止，台灣車市規模13萬4868台，比去年同期增長3.1%。

4月車市表現方面，和泰汽車以1萬361台，33.6%的市占率持續坐穩龍頭寶座。和泰汽車今年至今仍為正成長。和泰汽車旗下TOYOTA、LEXUS兩大品牌，今年至4月30日掛牌數為4萬5911台，年增10.2%，在前五大車廠中增長率最強勁，市占率達34%。

裕日車去年每股獲利24.27元，創歷史次高，擬派發現金股息21.27元，現金殖利率達8%。

裕日車日前召開線上法說會，公司表示，今年中國大陸車市銷售力拚不衰退，第二季營運回復以往的水準，今年獲利逐步追上，有機會接近去年水準。

裕日車轉投資大陸金雞母東風日產第一季受到疫情衝擊，銷量16.1萬台，較去年同期29.1萬台衰退44.67%，不過，東風日產4月起銷售已恢復，單月交車8.7萬台，獲利達到過往水準，今年目標是與去年127萬台銷量約持平。

(時報資訊)