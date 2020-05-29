時序進入股東會旺季，集保結算所提醒，委託書徵求人及業者向投資人徵求委託書，可利用公告、廣告、電話、拜訪等方式，但不可用金錢或其他利益等價購方式向股東取得委託書，違法公司或人員將依違反證交法規定，核處24～480萬元不等罰鍰。

此外，為加強宣導正確使用委託書及不得價購委託書，主管機關訂有檢舉獎勵辦法，投資人若發現以現金或其他利益價購委託書的具體事證，可檢證向集保專線(02)2547-3733檢舉，若查證屬實且經主管機關處分確定後，最高給予檢舉獎金5萬元。

集保表示，受主管機關指定查核委託書徵求事務作業以來，皆秉持依法查核、保持客觀中立性。呼籲投資人交付委託書給徵求人前，應先瞭解徵求人對股東會各議案意見，以判斷委託徵求人是否對公司未來經營有正面效益，並在委託書上簽名或蓋章，以確保自身權益。

同時，集保指出，投資人除了以委託書委託他人出席外，也可多加利用集保「股東e票通」電子投票平台，採用電子投票行使表決權，同樣可以保障股東權益。

(時報資訊)