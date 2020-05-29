新北市板橋一名68歲的王姓老闆娘，每天開著發財車四處賣手工蛋捲，全為因車禍半身癱瘓的大兒子，也意外透露她曾遭丈夫家暴30年的悲慘過去。

王姓老闆娘開發行動餐車賣手工蛋捲。(照片/游定剛 拍攝)

車來人往的新北市新莊體育館街道旁，一輛行動餐車上，美味手工蛋捲的背後，卻蘊藏一段溫馨又艱苦的故事。原本該是和樂美滿的家庭，卻在15、6年前，王老闆娘現年40歲的大兒子，在一場車禍中，導致他半身完全癱瘓，沒有獲得任何理賠，從此人生完全變了調。

王姓老闆娘賣手工蛋捲全為癱瘓兒子。(照片/游定剛 拍攝)

從年輕23歲賣到快70歲，原本開一間麵包店，丈夫離世後便把店收起來，自己改開著發財車，穿梭大街小巷、黃昏市場去叫賣。王老闆娘接受《中時電子報》訪問表示「其實賣的很累很想退休，先生15年前過世，而家裡還有一個40歲癱瘓兒子要養。」跑遍雙北許多市場，老闆娘沒有怨天尤人，一肩扛起家計，靠著行動餐車販售，省下許多房租，一年四季看天吃飯，夏天生意不是很好，前陣子更受疫情影響，無奈生意真的好難做。

王老闆娘更和記者透露，自己有段心酸的過去，23歲那年結婚，婚後沒有享受幸福婚姻生活，丈夫只要心情不好，沒由來的就是對她一陣拳打腳踢、時常打到她鼻青臉腫，有次害怕到帶小孩離家出走多日，完全不敢踏進家門。雖然日子過得辛苦，臉上看不出埋怨，不畏艱苦的人生，漸漸走出家暴陰影，扛起養癱瘓兒的重擔，因為只要和家人在一起，就是彼此最大的支柱。

(中時電子報)