由於國內新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今日表示，考量民眾因緊急情況、工作及出國求學等因素，而有自費檢驗武漢肺炎的需求，指揮中心再度放寬適用對象，有檢驗需求民眾，可至指定院所進行自費檢驗，以取得相關檢驗證明文件。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，開放適用對象包括：1.居家隔離或檢疫者，因二親等內親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視。2.因旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素入境他國家或地區的民眾。3.因工作因素的民眾。4.出國求學的民眾。5.外國或中國大陸、香港、澳門人士出境。6.相關出境適用對象的眷屬。7因其他因素須檢驗的民眾。

陳時中指出，自費檢驗出境的民眾，每人以3個月內申請1次為原則。為同步提升民眾自費檢驗便利性，指揮中心將自費檢驗指定醫院由原本18家增設至37家，提供符合前述適用條件之民眾進行自費檢驗，有關服務時間及收費金額請以醫院公告為準。一般大約6000~7000元。

指揮中心提醒，由於目前國際疫情仍嚴峻，依據疾管署國際旅遊疫情建議等級，全球現況皆為第三級警告(Warning)，即避免所有非必要旅遊，請民眾於出境前確實評估所赴國家或叿區相關風險及是否有出境的必要，以避免因前往的國家或地區實施相關邊境封鎖等管制措施，致無法返臺。

(中時 )