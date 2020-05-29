衛福部長陳時中今（29）日表示，國內新增1例境外移入COVID-19（新冠肺炎）病例（案442），為20多歲男性，今（2020）年2月赴俄羅斯就學，5月25日晚間（台灣時間5月26日凌晨）與其他95名國人集體搭機至日本轉機返台。陳時中提到，國內累計442人確診，420人解除隔離。

指揮中心指出，個案於5月15日起出現喉嚨痛症狀，16日出現嗅覺喪失及全身倦怠等症狀，26日入境時主動通報，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所隔離，檢驗結果雖為陰性，但因個案曾有嗅覺異常情形，為求慎重，昨（28）日進行二採，於今日確診，目前於醫院隔離治療中。

指揮中心表示，與個案同行返台之其他95位民眾檢驗結果均為陰性，持續於集中檢疫所健康監測。衛生單位目前已初步掌握個案接觸者共14人，其中3人為個案同校同行返台接觸者，11人為航空公司機組員（未入境），將透過國際衛生條例國家對口單位（IHR National Focal Point）通知日本；將進一步調查同班機是否有其他旅客，以進行接觸者匡列。

指揮中心提到，國內昨(28)日新增169例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報71,750例（含70,790例排除），其中442例確診（今日新增案442），分別為351例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，420人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計5,819,082例確診，分布於187個國家／地區；病例數以美國1,749,265例、巴西411,821例、俄羅斯379,051例、英國269,127例及西班牙237,906例為多；病例中358,941例死亡，以美國102,873例、英國37,837例、義大利33,142例、法國28,662例及西班牙27,119例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

(工商 )