國內疫情趨緩，淡海輕軌推出「零接觸」的電子支付優惠方案，民眾於6月1日至8月31日綁定行動支付，就可以以半價車票漫遊淡水，新北捷運公司表示，隨著國內旅遊漸趨復甦，捷運公司另推出「大口呼吸 漫遊淡海」地圖，邀民眾探訪輕軌周圍秘境景點。

新北市長侯友宜29日表示，走過防疫期間之後，就要開始拚經濟；淡海輕軌近日因疫情趨緩，運量也逐步回升，新北捷運公司表示，運量回升代表大家對防疫作為有信心，捷運公司也要展開「防疫新生活」力推零接觸行動支付優惠、遊程規畫。

新北捷運公司表示，民眾於6月1日至8月31日，使用Line Pay Money以及MasterCard信用卡，包含綁定Apple Pay、Google Pay與Samsung Pay等行動支付方式，就享有車資票價5折優惠，日後將會擴增合作優惠店家，讓民眾享有行動支付的智慧便利。

新北捷運公司指出，為帶動淡水區域經濟，推出「大口呼吸 漫遊淡海」地圖，民眾可從V01紅樹林站旁全台面積最大紅樹林自然保留區、V09濱海沙崙站周邊的百年古蹟，一路玩到V11崁頂站的海尾仔觀海秘境自行車道，享受淡水獨特的人文自然氛圍。

(中時 )