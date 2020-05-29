根據市調機構GFK最新統計，在疫情衝擊下vivo四月份在台銷量逆勢成長晉升至第6名、銷售額重返前 10 大，平價機種vivo Y12更搶下TOP 20熱賣手機銷量佳績。為了提供消費者更多選擇， vivo宣布將於6月1日開賣「五眼電力神獸」vivo Y50，售價7,990元起，搭配中華電信或遠傳電信指定資費方案0元起，消費者可輕鬆入手。

vivo Y50擁有別緻流線機身，機身色彩隨光線折射變換更顯質感，搭載6.53吋19.5：9 FHD+極點屏，將前鏡頭濃縮至螢幕左上方一個小點，保留更大螢幕空間，螢幕佔比提升至90.77%，看影片、玩遊戲都能擁有開闊的視野。 內建5000mAh大電量，上下班等日常使用每天只需一，並支援反向充電技術，使用OTG傳輸線就能讓手機變身行動電源為其它裝置充電；128GB大容量則可容納眾多照片、應用程式、音樂和影片等。

vivo Y50配備前後共五顆鏡頭，滿足消費者各式拍照需求，前置鏡頭為1,600萬畫素，後方四鏡頭分別為1,300萬畫素主鏡頭、可容納120度超大視野的800萬畫素超廣角鏡頭、可拍攝4公分細節的200萬畫素微距鏡頭，200萬畫素景深鏡頭則可在拍攝人像時，創造背景虛化宛如單眼相機的拍攝效果。

vivo Y50珍珠白與海洋藍款式。(vivo提供／黃慧雯台北傳真)

vivo Y50 也是首款前後鏡頭皆支援超級夜景模式的Y系列機種，可智慧識別光線環境，動態曝光2~5秒，並在短時間內，把多張不同曝光程度的照片合成起來，拍人拍景都清晰，搭配內建上百種修圖模式的一站式編輯功能，不需下載任何APP，短短幾秒就能打造完美照片!

此外內建相機還有多項獨家功能：(1)AI美妝：拍照後進入相簿編輯，並選擇「AI美妝」，即可根據自身需求選擇美顏、美體或補妝，讓你美到沒朋友！(2)姿勢：「寫真」模式內建vivo獨家拍照指引功能，針對自拍、日常、情侶、朋友、街拍、探店、運動、旅行等不同拍照需求，推薦最合適的POSE樣本，選擇樣本後，拍照界面將出現可調整大小的POSE線框供參考，讓拍照不再手足無措尷尬癌上身。(3)新增消除筆功能：拍照時最討厭不小心亂入的不速之客，只要點選消除筆，就能用手指塗掉要消除的雜物。

vivo Y50運行基於Android 10深度定製的FunTouch OS 10，較前代FunTouch OS進行大幅提升，新增氛圍光效、插入USB動畫、開關螢幕動畫等有趣的動態效果；而vivo Y50也配備NFC晶片，讓使用者可以綁定Google Pay等行動支付，不管購物、搭乘大眾運輸等都更便利。

此外，Multi-Turbo 3.0新增業界首發VPG進程守護技術，透過結合AI Turbo的人工智慧判斷，可預先判斷因第三方APP引起的系統異常問題，在問題發生前快速找到問題並迅速解決，針對特定異常情況，修復成功率達75%，針對特定第三方APP故障問題降低80%，AI Turbo還可透過AI技術來調度資源，並加速優化手機APP開啟速度，讓使用者常用APP開啟速度提升20%，進入遊戲就是比別人快一步。

vivo Y15勃艮第紅。(vivo提供／黃慧雯台北傳真)

另外，針對預算有限的消費者，vivo此次也同步推出了更平價機種vivo Y15 2020，vivo Y15 2020搭載5,000mAh大電量，搭配vivo獨家雙引擎閃充技術，充電速度有效提升，並配備6.35吋HD+螢幕、4GB記憶體與128GB容量，不同於多達五顆鏡頭的Y50，vivo Y15 2020共有四顆鏡頭，除800萬畫素前置鏡頭外，後置三鏡頭分別為1,300萬畫素主鏡頭、800萬畫素廣角鏡頭和200萬畫素景深鏡頭。

vivo Y50和vivo Y15皆於6/1正式登場，vivo Y50 6GB +128GB版本售價7,990元，由遠傳電信獨賣，6/1-6/30於遠傳購機再抽市價4,980元Tokuyo TS-183煥眼冷熱眼部按摩器(每日抽兩台，共計抽出60台)；遠傳friDay購物也祭出vivo新機上市好康。 vivo Y50 8GB +128GB版本6/1起開賣，售價8,990元，由中華電信獨賣，6/1-6/30搭配中華電信699元以上資費方案再送安達產險行動裝置保險2個月。

vivo Y15 2020則將於中華電信、台灣大哥大、亞太電信和遠傳電信開賣，售價5,990元。vivo表示，vivo除將於6/1晚上7:00在官方粉絲團邀請達人直播開箱，收看就有機會把新機帶回家外，凡購買vivo全系列手機還可享「業界最長15日新品換貨」、「終身維修免費到府收送」、「終身免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「終身免費手機健檢」、「長期服務始終如一」等六大貼心售後保障。

(科技)