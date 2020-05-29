新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心先前提出防疫新生活運動，預告了接下來台灣將走向開放。指揮官陳時中表示，這幾天大家都有疑問，既然台灣很安全，戴口罩要幹什麼？為什麼還要維持社交距離、實聯制、勤洗手等。事實上，如果要一直鎖國，那民眾什麼都不用做，但台灣不能一直鎖下去，否則經濟會崩潰，呼籲大眾將防護觀念內化到生活，建立防疫網才能逐步推動經濟復甦，甚至是國外觀光。

陳時中表示，基本的健康行為對我們是有幫助的，防疫新生活運動是開放邊境的超前佈署，如果邊境都封住，那民眾其實不用戴口罩，什麼都不用做。

然而，台灣不可能鎖國，鎖國會讓經濟崩潰，難以振興。陳時中表示，要解決的方式，一個是靠疫苗、藥物，另一個是防疫新生活運動，藉由守住防線，就能阻擋病毒傳播。每個國民都有責任將防疫新生活運動內化到生活中，把防護措施當成習慣，防疫網就會形成，也就不至於形成大破口。

陳時中表示，大家希望快速恢復經濟，能與國外恢復交流，不管是經濟上的交流還是觀光，只有做好防疫網才能開放，希望大家一起努力。

(中時電子報)