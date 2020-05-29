美明尼蘇達州爆發一名白人警察對黑人執法過當鬧出人命的意外，不僅讓敏感族群問題發酵成示威動亂，警民衝突惡化，面對抗議群眾焚燒物品示威，迫使警方動用催淚彈驅散人群。對此，美國總統川普表示，他無法忍受「暴徒」，有必要將派遣國民兵處理，一旦情況失控暴徒開始搶劫，不惜開槍。

明尼蘇達州明尼阿波利斯因非裔男子遭警方活活壓死而引發眾怒，示威愈演愈烈，甚至燃燒警局，川普對此表示他無法忍受「暴徒」，有必要將派遣國民兵處理，一旦情況失控暴徒開始搶劫，不惜開槍。

一名休士頓男子佛洛伊德（George Floyd）遭明尼蘇達州一名白人員警懷疑是偽鈔嫌疑犯，遭盤前調查，但佛洛伊德在未有抗拒意圖與行為下，竟遭警員以膝蓋壓制其頸部貼地，一旁的路人拍下的影片顯示他不斷的哀求「不能呼吸了，拜託，我不能呼吸」，掙扎許久後，當場斷氣。

然而，這段活生生被壓死的影片傳至社群媒體上引起眾怒，從示威遊行演變成暴力抗爭，明尼蘇達州出現多起警民衝突，甚至點火燃燒當地警局。

根據美國有線電視新聞網報導，川普在推特上表示，表示無法忍受在明尼亞波里斯這偉大的美國城市發生這樣的事情，那裏完全失去領導，「若軟弱的市長佛雷（Jacob Frey）不能控制局面的話，我將派遣國民兵完成該做的」。

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

川普表示，這些「暴徒」反而羞辱大眾對受害者佛洛伊德的記憶，而他不會讓此發生。他並表示已與州長渥茲（Tim Walz）通話過，表明軍隊將與他同在，「遇到任何困難我們都設想可以控制，但是當開始出現搶劫，就是該開槍了！」

前一日，川普已在推特上表示要求聯邦調查局與司法部加速調查，「我已要求調查加快進度，並感謝所有地方執法人員，我的心將與喬治與他的家人及朋友同在，正義勢必伸張」。

(中時電子報)