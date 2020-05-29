達拉斯Fed總裁：全球石油供給過剩將延至明年 14:302020/05/29 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）表示，新冠肺炎引起全球石油供給過剩的情況，可能將延續至2021年，倘若經濟復甦比預期更疲弱，油市供過於求則會持續更久。 卡普蘭指出，「我們認為這樣的情況會一直到2021年下半，才有辦法消化全球所有過剩的庫存，但這取決於經濟成長走勢，假使成長更緩慢，就可能延長至2022年。」 有鑑於美國石油與天然氣廠商大多已減產，卡普蘭預期，今年12月日產量將降至1,080萬桶，約比去年日產量減少約200萬桶。 (工商 ) #全球 #卡普蘭 #達拉斯 #全球石油 #供給過剩 也許您會感興趣 財經熱門新聞 外資撤逃 台幣猛爆！驚曝背後大黑手 - 財經 沒台積電慘爆！陸廠救華為 找上日本半導體業者 - 財經 油價2天狂崩！散戶被美陸嚇死了 - 財經 香港已死？專家曝5年內恐失金融中心地位 - 財經 散戶注意！明後天2件大事 嚇到台股？ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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