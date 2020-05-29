達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭（Robert Kaplan）表示，新冠肺炎引起全球石油供給過剩的情況，可能將延續至2021年，倘若經濟復甦比預期更疲弱，油市供過於求則會持續更久。

卡普蘭指出，「我們認為這樣的情況會一直到2021年下半，才有辦法消化全球所有過剩的庫存，但這取決於經濟成長走勢，假使成長更緩慢，就可能延長至2022年。」

有鑑於美國石油與天然氣廠商大多已減產，卡普蘭預期，今年12月日產量將降至1,080萬桶，約比去年日產量減少約200萬桶。

(工商 )