近期市場對生技、防疫與觀光等相關概念股，雖多所疑慮，但這些股本小、籌碼易於掌控，且包括熱映、康那香等多交出營運好績效的股票，仍普被散戶螞蟻搬象，輕舟強渡萬重山，多方在與空方激烈爭鬥後，硬是由短多占上風，而全面大漲。

同時激勵盤勢無畏向下修正，短線的權值股，包括金融、傳產龍頭甚至是股王大立光、鴻海，反而只是扮演穩盤的次要角色，因此，近期操作把指數放兩旁，個股擺中間就對了。

由於公營法人無懼外資調節，逢低護盤意願仍濃厚，係盤勢力守月線並守穩10900點主因，也刺激逢低酌接買氣持續不墜。今表現較差的集團股包括台積電、中鋼、南亞科、長榮航、華航、友達、台塑、台塑化、遠東新及台達電等。

但國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、第一金、聯發科、和碩、統一、台泥、亞泥、鴻海、日月光投控、聯電、廣達、仁寶、群創與南亞等，都震盪走堅，站在多方，使加權股價指數開低之後，雖一度下修正10861點，但迄終場僅小跌2.03點，報10942.16點，跌幅0.02%，成交2088.59億元。

店頭市場方面，生技、電子雙主流再度虎虎生風，包括電機、航運、觀光、營建、化學及紡纖等類股都力挺多方，僅鋼鐵類股指數獨垂淚，指數開高震盪走高，上漲0.58%，報147.38點，創今年2月底以來收盤新高，成交455.66億 。

美股盤後電子盤方面，受制市場關注美中關係緊張升溫，且美總統川普不知將出什麼招數，箝制中國拍板的港版國安法，使道瓊期指呈現觀望走疲局面，目前暫報下跌105點，跌幅0.41%；另標普500、那斯達克100與小型股2000等期指也承壓，分別暫報下挫0.32%、0.26%及0.37%。

亞股方面，包括日本、南韓、大陸深滬兩市、新加坡、菲律賓、越南與印尼等市場，臉色紅潤；而印度、泰國、馬來西亞、香港恆指及澳洲等股市，則臉色鐵青。

業內人士指出，台股今上下震盪後，帶量力守月線與10900點，顯示多方並未棄守再攻高檔年線與萬一等關卡企圖心，由於量能是波段先行指標，只要掌控得宜，使前波高檔的套牢籌碼，得良性換手，則大盤適度休息後再攻一波仍審慎樂觀。

不過，今年因新冠疫情關係，6月是繳稅與報稅旺季，且各主要工業國解封大城後，包括日、韓等多傳來群聚感染狀況，使短期重啟的經濟活動可能沒有想像中那麼樂觀。

加上美中因港版國安法再度交惡，在消息面仍充滿變數下，不排除短線指數攻堅將趨向牛步化，但具題材個領先盤勢發展仍值持續追蹤。

(工商 )