在國內疫情控制得當、股災快速回穩，業者統計房市買氣延續4月下旬人氣回籠趨勢，5月交易量呈現月增24%且較去年同期增加16%，交易量增加一方面反應民眾購屋信心回溫，一方面也是今年3、4月旺季的遞延買盤出籠，今年旺季受疫情與股災的影響，延後至5月才明顯啟動。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市買氣從4月下旬就開始回籠，「股市回穩、加零發酵」減少民眾對於疫情發展的擔憂，同時間低利與全球量化寬鬆盛行更增添民眾購屋信心，因此可發現5月房市交易量創下今年以來的單月新高，且目前買氣仍持續回流當中。

信義房屋統計顯示，台北市5月的交易量年增13%且月增17%，除了低總價的首購型產品交易穩定外，高端市場交易量也有增加的趨勢，主要部分企業主或自營商可能受疫情影響，需要資金調度而出售閒置資產，但也有等了許久的買盤，看到合適且價格也合理的物件，選擇在當下這時機點購屋，因此5月北市總價5千萬元以上的市場交易量明顯增加。

新北市則是月增長率與年增長率都超過2成，區域內的品質好、總價千萬元的首購型產品，與換屋型產品5月買氣都較4月明顯成長，桃園市則是成長幅度最明顯的區域，5月交易量年增28%且月增36%，區域內總價700~1000萬元與1000~1500萬元，包括首購與新電梯大樓最受歡迎。

中南部地區則是表現維持穩定，台中市交易量年增5%且月增26%，台南市持續維持成長趨勢，交易量年增16%且月增34%，高雄市則是年增4%且月增13%。

曾敬德表示，隨國內疫情穩定與逐漸朝向解封的狀態下，有利經濟活動與國人生活逐漸恢復正常，但同時間市場預期還是會維持低利相當一段時間，政策對於房地產也相對中性，預料短期內買盤還是會持續回籠。

（圖／信義房屋不動產企研室）

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(中時電子報)