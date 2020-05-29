台中市交通局長葉昭甫強調，捷運土地開發以招商進行，並沒有對外徵求企業認養的規畫，正擴大招商。（盧金足攝）

市議員李中強調，如果招商條件不佳，交通局就要盡速修改條件提高誘因，而不是一拖就半年，讓參與聯合開發的廠商是心急如焚。（盧金足攝）

台中捷運重大工程即將啟動，市議員抨擊招商引資卻拿不出辦法，聯合開發花這麼多錢，廠商不來投資，交通局如何排除障礙？（盧金足 攝）

交通局表示，現有6處土地共構基地需進行開發招商，正積極辦理中，期盼加速迎接軌道經濟新時代。（盧金足攝）

台中捷運綠線年底將通車，但捷運車站聯合開發與火車站車專用區招商緩慢，市議員李中29日暴料傳出車站招商不利，將改企業認養，而且只要六萬元，如果交通局長無法保證在其任內將捷運車站聯開招商出去，請回學校教書去，不然會害市長盧秀燕。交通局長葉昭甫表示，認養是謠傳，已繼續擴大招商。

李中指出，捷運車站與火車站區等地是人潮集聚之處，企業對於合作開發原本有高度意願，例如捷運G9-1站旁的新光人壽原本預計投入150億興建地上37樓的商業建築，但因為交通局站體的招商條件不優讓企業卻步不前、招商遙遙無期，然而場站的興建成本卻已從原先的16億上升到17.8億，未來若繼續拖下去，當初與交通局合作的廠商已動念要退股。

如果招商條件不佳，交通局就要盡速修改條件提高誘因，而不是一拖就半年，讓參與聯合開發的廠商是心急如焚。另外，不管是捷運G9-1 ＆ G9-2車站或者火車站專區，都看不到交通局的建設願景，只見到單純的車站站體設計。

李中說，交通局如果有願景，除了思考讓捷運G9-1和G9-2車站成為雙子星大樓，也可以考慮將文心路與台灣大道口交會的地下空間開闢為地下商場，並沿著台灣大道一路串連到大遠百、新光三越，成為臺中首創的地下商店街；火車站兩塊車專用地不要只做單純的轉運站，要充分利用600％的容積率整合為大商業區，帶動中區與舊城區發展。

市議員陳政顯也說，重大工程即將動了，但招商引資卻拿不出辦法，聯合開發花這麼多錢，廠商不來投資，如何排除障礙，找到適當投資人，尋找投資人不來投標的原因，增高投資原因，也進一步詢問，搭捷運是騎腳踏車或摩托車多？應鼓勵大家搭公車來搭捷運。

交通局長葉昭甫強調，捷運土地開發以招商進行，並沒有對外徵求企業認養的規畫，現有6處土地共構基地需進行開發招商，正積極辦理中，期盼加速迎接軌道經濟新時代。

葉昭甫表示，捷運綠線目前有四維國小、文心崇德、文心櫻花、市政府2處、南屯站合計6處土地共構基地，需辦理開發招商，其中捷運市政府站兩塊共構基地已於去年7月11日正式公告徵求投資人，可惜因為整體經濟大環境波動、基地投資規模較大等因素，未能順利徵得投資人，交通局內部現正理整市場意見進行方案檢討，將視時機再次推出。

交通局表示，另其餘四處基地因規模較小，市場定位與市政府站不同，目前已於3月27日推出文心崇德站、文心櫻花站兩案，並於5月4日召開線上視訊招商說明會，此案招商等標期至8月26日，等標期滿後將接續辦理資格審查作業，如順利徵得投資人，預計於2021年2月進行簽約作業；至於四維國小站、南屯站則視市場反應滾動檢討，找適當時機接續推出。

交通局表示，將持續推動捷運土地開發場站的招商作業，但並沒有對外徵求企業認養的規劃。

葉昭甫強調，台中除了捷運綠線穩定朝通車之日邁進外，捷運藍線也已啟動綜合規畫，雙十路網指日可待，配合未來的捷運橘線與綠線延伸線，台中軌道經濟新時代即將來臨，相信捷運土地開發未來絕對是前景可期。

對議員關切台中捷運綠線土地開發招商情形，是否有認養規畫？葉昭甫強調，目前捷運土地開發以招商進行，並沒有對外徵求企業認養的規畫，現有6處土地共構基地需進行開發招商，正積極辦理中，期盼加速迎接軌道經濟新時代。

(中時 )