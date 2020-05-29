蔡英文總統在520宣告啟動修憲後，將射程範圍含擴到五權變三權。如今，黨籍立委提出憲法修正草案，明訂將監察權移交立法院、考試院職權併入行政院；並增設「國家審計委員會」，以承接廢除監院後所釋出的審計權。該草案今由立法院院會宣讀後，已完成一讀程序，送交修憲委員會審查。

蔡英文在520就職演說中拋出修憲議程，民進黨立院黨團總召柯建銘事後表示，修憲是蔡政府執政以來民主改革的最後一塊拼圖，黨團將成立修憲小組，由府院黨進駐，範疇從公民權下修18歲、五權變三權、總統或內閣制，一路涵蓋到單一選區兩票制的優化。時程部分，公民複決一定會綁住2022九合一大選，「否則沒有任何修憲案可以過」。

隨著修憲號角響起，隸屬新潮流系的民進黨立委吳思瑤、黃國書、林宜瑾，鎖定廢除監察院、考試院的「五權變三權」，提出民進黨首波更動憲政體制的修憲草案。

吳思瑤透過修憲提案指出，我國憲法體制未聚焦權責獨立、分工制衡觀念，雖有行政院、立法院、司法院、監察院、考試院的五權制度，但「共治非牽制」的憲政體制施行至今，由於權力與機關過度分工不清，已衍生出功能重疊、權責不清、效率不佳的弊病。

針對監察院廢除後的職權分配，吳思瑤指出，監察院為國家最高監察機關，其中彈劾、糾舉及糾正權，因為是對行政機關的監督，應屬國會權限；而彈劾後的公務員懲戒，應納入司法權。

在審計權部分，由於立法院對行政機關的預算支出有監督之權，因此應屬立法權，但因考量審計權涉及對全國行政機關查帳、會計等業務，有賴相當組織規模的機關才足以處理。因此，可以比照日本制度，設立獨立的國家審計委員會，獨立行使審計權。

對於考試院廢除後的職權分配，吳思瑤指出，現行憲政體制下，用人機關行政院僅有「人事任用權」，卻無「考選權」，造成國家用人難以適才適所，文官體系效能不彰，因此人事的考選、任用，應統一回歸行政權。

針對廢除考、監兩院的目標，吳思瑤等綠委是針對《憲法增修條文》第四條之一、第六條，及第七條提出修正草案。

其中，第四條之一的草案，就是配合廢除監察院，授予立法院除有憲法第六十三條訂定的職權外，並有彈劾案、糾舉案的權限。

第六條的草案，則是配合廢除考試院，明訂「憲法第八十三條至第八十九條之規定，停止適用。」由於《憲法》第八十三條至八十九條，就是「考試權」的根本性框架，例如第八十三條就載明「考試院為國家最高考試機關，掌理考試、任用、銓敘、考績、級俸、陞遷、保障、褒獎、撫卹、退休、養老等事項。」

換言之，在停止《憲法》第八十三條至八十九條的適用後，等於拆除考試院行使職權的法律依據，形同徹底廢除。

此外，針對廢除監察院後，所規劃增設的「國家審計委員會」，則是透過修改《憲法增修條文》第七條來處理。草案明訂該委員會設3名委員，其中1人為委員長，任期4年，由總統提名後，由立法院同意任命。

依照民進黨團規劃，修憲委員會預計在9月後的立法院新會期籌組召開，屆時除交由朝野黨團研商，也將舉辦公聽會；屆時，若在立院獲得朝野共識通過草案，接下來的「公民複決」，預計將配合2022年的九合一大選合併舉行。

(中時 )