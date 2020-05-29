鋼筋、H型鋼大廠東和鋼鐵（2006）可望隨著政府推動公共投資、電子業建廠及台商回台投資，以及營建業積極推案，推升鋼筋需求，本周股價穩定推升，回到3月初的高點約24元。

東鋼日前召開股東會，通過2019年度每股配發1.35元現金股利，並順利完成董事改選。

展望今年，東和鋼鐵董事長侯傑騰認為，今年鋼鐵業整體營運呈現分歧，平板類鋼品受到世界經濟復甦疲軟，需求降低，以及美國保護關稅影響，輸美大幅萎縮，營運將較艱苦。鋼筋、型鋼等條鋼類則受惠政府公共投資推動、電子業景氣回升及台商回台投資，營建業的積極推案，推升需求。東和鋼鐵目前訂單能見度高，鋼筋接單以中長期為主，已看到明年初。

東和鋼鐵今年首季財報表現穩健；第一季毛利率13.11%，較去年同期的7.99%低點大幅提升5.12個百分點，帶動獲利逆增，第一季淨利歸屬母公司業主4.81億元，年增率39.75%，EPS 0.48元。

第一季市場表現平平，但H型鋼價格穩定上揚，加上公司近年來提升設備效能，今年首季營收雖降但獲利成長，營收96億元，年減約16.4%；營業淨利7.83億元，年增84.6%；淨利歸屬母公司業主4.81億元，年增近4成，EPS 0.48元。

東鋼4月營收34.57億元，較3月減少6.87%，和去年同月減少3.8%。前4月營收130.75億元，較去年同期減少13.42%。

(時報資訊)