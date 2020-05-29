TPCA(台灣電路板協會)發布「台灣電路板產業發展建言」，與ISTI(工研院產科國際所)彙整出未來三年將對電路板產業造成影響之全球四大趨勢：「國際強權角力，影響產業布局」、「5G應用落地，衍生各式商機」、「綠色永續生產，落實循環經濟」、「勞動力供給弱化，興起自主AI」，台灣電路板協會理事長李長明表示，期望透過「台灣電路板產業發展建言」，作為台灣電路板產業鏈永續經營的指引，激盪產官學研合作動能。

TPCA於2014、2017年發布兩版白皮書，以「打造台灣高附加價值、環保、智動化之高競爭力電路板產業」為願景推動產業發展，面對全球化競爭白熱化，TPCA再發布「台灣電路板產業發展建言」，與ISTI共同融合台灣專家意見與國際知名調查機構，彙整出未來三年將對電路板產業造成影響之全球四大趨勢。

TPCA表示，台灣電路板產業鏈總產值從2014年新台幣8009億元推升到2019年新台幣9643億元、促成全球首部智慧製造標準PCBECI成形、發表創全球同業之先的PCB智慧製造藍圖與PCB循環經濟策略藍圖，為了延續白皮書的發展精神與做好面對未來挑戰的準備，TPCA進一步以全球發展趨勢為探討主軸，提出關鍵議題與建言方針。

首先，2018年中美貿易戰、日韓與歐盟貿易保護主義興起，各國除利用經濟手段，更延伸至抵制科技供應鏈穩固強權，而2020年初更因COVID-19(新冠肺炎)全球大流行，疫情影響範圍由區域內生產活動擴大至全球經濟面，反應出全球供應鏈過度集中的問題，在全球化腳步放緩時，大陸生產比重高達63%的台資企業與供應鏈，更應思考如何在全球戰略上保持彈性，政府應策畫投資台灣的具體優惠，如能進一步藉由輔導廠商提升智動化、明訂符合PCB產業的環保政策與穩定的人力來源，提供產業平衡各地區產能比重與產品結構的多元化的投資條件，建立自主供應體系，可望讓企業布局更好。

再者，5G應用商轉時程隨著新冠肺炎疫情的爆發，包含終端品牌與整個電子產業鏈在5G的進展都因此受到影響，然而就未來幾年的發展趨勢來看，5G仍舊是帶動產業經濟成長的關鍵動能，在各國全球戰略地位扮演著舉足輕重的角色，台灣5G產業鏈在過去3G/4G布局經驗累積下，從上游的關鍵晶片、零組件、模組、手機終端等皆有相關廠商投入，在全球5G競局中，建請政府擔任領頭羊角色，整合5G發展關鍵要素，如5G材料技術開發、人才培育等，透過政府整合產官學研力量，對於不論是PCB乃至台灣電子上下游產業鏈勢必如虎添翼。

由於人口老化為未來世界無法逃避的問題，對勞動力供給的影響亦將逐漸浮現，面對AI的來臨，除了AI所衍生的智慧產品商機之外，在生產面，藉由AI來降低工安發生風險、協助良率改善、材料預測、製程優化與技術提升等面向都是可預期的成效。如何導入與實際廠內應用，如有政府力量以示範計畫方式打先鋒，再佐以國外相關高階人才的留任與更彈性的工時與外勞政策，將有助於產業人才與生產思維的再進化。

此外，綠色生產、循環經濟如今已成為一股全球浪潮，從國際組織、個別國家乃至於企業層級，紛紛提出循環經濟的發展目標，相較於過去，企業與社會更重視環安衛設備建置與管理，就現實面來說，循環經濟仍有許多環節問題待克服，但產業感受到來自於主管機關和客戶逐年提高的壓力將是可預期的，而滿足環安衛要求已成為企業長期營運的必要生存條件之一，對PCB產業而言，綠色生產需要整個產業鏈共同投入，產業除了要提升自身環安衛管理與技術層次以因應客戶要求，仍需政府協助制訂出符合世界標準的機制與驗證平台以及綠色人才的培育，讓循環經濟從口號到落實。

(時報資訊)