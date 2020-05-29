造橋鄉長黃天貴〔右二起〕、歡樂福田農場場主潘福田、縣議員廖秀紅、鄉代胡育誌一同採蓮獻敬長輩。〔謝明俊攝〕

歡樂福田農場種植許多造型南瓜，送給長輩玩賞。〔謝明俊攝〕

造橋鄉長黃天貴〔左二〕、縣議員廖秀紅〔右〕、鄉代胡育誌〔左二〕獻敬蓮花給長輩。〔謝明俊攝〕

造橋鄉長黃天貴〔左〕、鄉代胡育誌〔左二〕、縣議員廖秀紅〔右〕獻敬鮮蓮花茶給長輩。〔謝明俊攝〕

歡樂福田農場種植許多造型的觀賞南瓜。〔謝明俊攝〕

苗栗縣議員廖秀紅採連敬老

疫情期間，造橋鄉許多長者因口罩取得不易，長時間窩居家裡未出門，目前疫情趨緩下，造橋歡樂福田農場與平興社區長照C據點，29日上午特別舉辦南瓜節敬老活動，讓長輩出門透透氣，造橋鄉長黃天貴、縣議員廖秀紅及鄉代古誌育到場向長輩敬茶獻花，讓長輩過了歡欣愉悅的一天。

造橋平興社區長照C據點，從今年元日開幕營運以來，已吸引周邊多個社區老人前來參與共餐及延緩老化活動，平日有2、30名長輩出席，但後因疫情影響，使得據點活動停擺，造成許多長輩只能悶在家裡。

目前疫情趨緩，許多長輩紛紛向據點照護員探尋何時得以解封，為顧及抒解長輩苦悶情緒，平興社區歡樂福田農場場主潘福田起念利用目前造橋南瓜盛產季節，農場內種有許多食用及各種造型的觀賞南瓜，透過南瓜節名義來讓長輩能出門透透氣，因此與造橋鄉公所、代表會、縣議員廖秀紅及長照據點聯繫合辦南瓜節敬老活動。

為了表達對長者的敬重，潘福田親自到附近蓮福池，下池採摘各種品種的睡蓮送給長輩，黃天貴、廖秀紅、古育誌等人都到場協採，再將新鮮美豔的睡蓮獻給長輩一人一朵，並獻敬新鮮芬香的蓮花茶，現場並特別請來街頭藝人獻唱長輩最熟悉的老歌，中午再準備各式南瓜料理，讓長輩度過歡欣的一天。

(中時 )