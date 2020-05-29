新冠肺炎疫情趨緩，先前越南因封鎖邊境，導致多名在台越南人無法返國。為協助國人返回越南，當地政府今派專機赴台，準備接回國人。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，返鄉的越南人計有344人，其中包括非法居留、需遣送回國者，他們所搭乘的班機有367個座位，沒有坐滿，一切都依照越南政府的措施來規範。

(中時 )