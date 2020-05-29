越南今派專機赴台 344人戴口罩、穿隔離衣返鄉 14:362020/05/29 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 越南政府今派專機赴台，344人戴口罩、穿隔離衣返鄉。（資料照，陳麒全） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情趨緩，先前越南因封鎖邊境，導致多名在台越南人無法返國。為協助國人返回越南，當地政府今派專機赴台，準備接回國人。中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，返鄉的越南人計有344人，其中包括非法居留、需遣送回國者，他們所搭乘的班機有367個座位，沒有坐滿，一切都依照越南政府的措施來規範。 破功！今增1境外移入確診 為俄羅斯返台國人 (中時 ) #越南政府 #今派 #專機 #赴台 #44 也許您會感興趣 推薦閱讀 【百年大同風雲1】擅用主場優勢可望險勝 期許經營團隊改革股東之福 18:042020/05/25 財經 【百年大同風雲2】市場派買股管道公開亮相 以利開股東會取得經營權 18:272020/05/25 財經 疫情打亂選情 民主黨看好華倫擔綱拜登副手 04:102020/05/26 全球財經 拜登副手 華倫成大黑馬 04:102020/05/26 國際大事 連44日無本土病例 指揮中心宣布6月7日國內全面解封 14:282020/05/26 生活 金門縣府赴台推觀光 北中南一路打通關 16:202020/05/26 生活 超兇琴師！COSPLAY海賊女帝「爆乳彈琴」網噴鼻血 19:332020/05/26 星光 《通信網路》友訊股東會日期喬不攏 兩方互槓證交所頭痛 17:402020/05/27 財經 「X教授」派屈克史都華曝《戀戀琴聲》接演主因 19:172020/05/27 娛樂 《通信網路》友訊6月1日臨股會獲法院認證 公司派恐頭大 07:442020/05/29 財經 生活熱門新聞 大雨走了沒？氣象專家曝此時趨緩：晚上還有一波 - 生活 腦中風4大症狀！醫：看臉上皺紋最快 - 生活 高雄豪大雨成災！罪魁禍首竟不是梅雨鋒面 - 生活 馬英九與異國外甥一起騎車 黃暐瀚看圖驚呆 - 生活 香港女大生不想移民台灣 她犀利曝這關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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