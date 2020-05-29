電商巨擘亞馬遜公司（Amazon）因疫情期間訂單激增而新增了17.5萬個臨時職位，28日亞馬遜宣布這批臨時員工中約有七成人能轉為正職。

疫情期間多數實體店鋪大門緊閉，許多企業面臨困境，但不少電商公司則因訂單增加而開始聘請短期員工。根據英國《金融時報》報導，亞馬遜2020年第一季業績成長超過25%，創下755億美元的新高紀錄，亞馬遜因此決定提供正職機會給12.5萬臨時員工。

然而，亞馬遜的防疫措施數度惹議，自疫情爆發以來大多數倉儲作業都維持滿載運作。消息指出，因公司無法提供給員工有保障的工作環境，亞馬遜美國倉儲中心有部分員工拒絕出勤。

亞馬遜法國倉儲中心的防疫態度也引起工會不滿，四月時工會曾針對亞馬遜未提供員工足夠的防護裝備一事提出告訴。法國南泰爾法院 （Tribunal de Nanterre）4月14日針對配送訂單提出了限制，要求亞馬遜不得運送非必需品，一直至5月19日與工會解過後，法國亞馬遜才完全重啟營運

5月27日亞馬遜召開股東大會，股東針對薪資不平等及防疫措施等問題質問亞馬遜CEO傑夫貝佐斯（Jeff Bezos），貝佐斯駁斥了罔顧員工安全的說法，並表示亞馬遜的管理階層都非常重視防疫問題。

美國包含華盛頓、紐約州等13州的總檢察長都曾大力度要求亞馬遜提供員工確診與死亡的相關數據，然而亞馬遜自始至終拒絕揭露員工確診數，因此引起外界質疑。對此亞馬遜回應：「公司認為確診人數相對的較不具重要性，比起確診人數，亞馬遜更重視應接受居家檢疫的員工人數，目前這個數字遠低於社區平均。」

(工商 )