亞洲船東協會ASA於本月28日召開第29屆年會，本屆由於新冠肺炎疫情蔓延全球改採視訊辦理，中華民國輪船商業同業公會全國聯合會由張理事長正鏞、ASA船舶資源回收委員會主席黃崇榮以及林秘書長沛樵代表參加。

會議由澳洲船東協會主席David Parmeter主持，主題為「亞洲齊力對抗新冠病毒」（Asia, Fight against COVID-19）。主席強調航運業所扮演的重要性，儘管疫情嚴峻，超過九成的全球經貿仰賴海運供應鏈來協助運送，並鼓勵共同團結齊力對抗看不見的敵人-冠狀病毒。

ASA非常歡迎印度最近批准HKC公約（由聯合國國際海事組織IMO制定「國際安全與無害環境船舶資源回收公約」，又稱香港公約Hong Kong Convention，簡稱HKC），是朝著綠色拆船邁進了重要一步。ASA強調，繼續鼓勵中國及孟加拉批准公約，也請亞洲船東支持符合公約之拆船廠，以期公約早日生效。

會上援往例討論了包括船員、船舶保險與責任、航行安全與環保、航運政策、船舶資源回收等議題，內容均是ASA下設置的五個常務委員會透過日常運作觀察所帶來最新的資訊，進行深入交流。

本屆會議活動原訂由澳洲船東協會MIAL主辦，選址澳洲達爾文辦理年會活動，惟受到疫情影響不得不取消而改為視訊線上方式召開會議，ASA會員由各亞洲地區船東協會組成包括：我國、日本、韓國、中國大陸、香港、澳洲及東南亞船東協會聯盟（由汶萊、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國及越南船東協會組成），約46位上線共襄盛舉。

(工商 )