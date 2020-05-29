針對昨(28)日媒體社論提及政府應該進行社區普篩，台大醫院小兒部主治醫師、兼指揮中心專家諮詢小組委員李秉穎29日表示，台灣不需要普篩，普篩是目的要找出未被找到的感染者，適當社區疫情不明的時候採用，然而台灣已經47天沒有本土病例，因此當前防疫重點應該在「邊境防堵」才對。

李秉穎表示，今天出席指揮中心記者會表示，經蒐集國際間執行新型冠狀病毒肺炎全面篩檢國家初步調查結果，多數國家篩檢方式以抗體檢測為多，篩檢陽性率大多小於10％，遠不及以群體免疫力(至少50％民眾具有抗體)形成的防護網。

李秉穎表示，另外，單一時間點檢測抗體盛行率可能有偽陽性情形，導致民眾自認已具保護力而疏忽自我防護措施；此外，抗體檢測陽性者是否具有保護力及維持時間仍待後續研究釐清，因此在有效疫苗成功發展與接種前，需藉由民眾健康行為以積極因應次波疫情所造成的衝擊。

而有關核酸檢測的調查結果，李秉穎表示，即使在疫情嚴峻國家也僅5％以下，故在我國疫情控制良好狀況下，目前並無實施普篩之必要性。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

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