新竹縣尖石鄉後山著名部落司馬庫斯、鎮西堡，有望成為全國700多個原住民部落首例，將農牧用地變更於建地，新竹縣長楊文科表示，內政部與原住民族委員會2019年3月29日公告實施「原住民族特定區域計畫─泰雅族鎮西堡及司馬庫斯部落案」，經相關單位查處，有望於年底前落實。

鎮西堡、司馬庫斯部落屬石門水庫集水區，也是第一級環境敏感地區，依現行非都市土地開發審議作業規範及非都市土地使用管制規則的規定，除了公共設施或公用事業外，不得辦理非都市土地使用分區變更或使用地變更編定，也限制在地產業發展。

不過中央聽到部落族人心聲，由於全國一致性的土地使用規範，未考慮在地農牧使用、建築形態，以及原住民歷史與文化，導致土地使用方式不符法規，因此特別擇定司馬庫斯、鎮西堡，作為全國第一個原住民族特地區域計畫。

楊文科表示，縣府近年積極辦理2部落既有建築物區域地質鑽探，在評估相對安全後，也請竹東地政事務所測量、指認，地政處接著檢討變更非都市土地使用地，將原本不能興建房舍的農牧用地，變更為丙種建地，逐步落實原住民土地轉型正義。

地政處長魏嘉憲表示，符合原住民族特定區域計畫輔導合法化條件的既有建築物，也可變更為特定目的事業用地（教堂、學校），也將依這個計畫擴充殯葬設施變更為殯葬用地，加強辦理土地違規使用的查處。

地政處指出，配合原住民族特定區域計畫，檢討變更民國2017年5月16日公告實施全國區域計畫前就已存在的200多所建物和上百筆土地，將可協助超過150位原住民的土地合法使用。此外，楊文科為了落實居住正義，原民處也編列600萬預算，輔導原住民將自有建物合法化，今年將優先於五峰鄉羅山部落試辦，未來再延伸至其他部落，預計有千戶受惠。

(中時 )