台北文華東方酒店驚傳大量裁員，原本預計6月7日將裁員212人，北市勞動局長陳信瑜29日召開記者會說明裁員的狀況，根據勞動局統計，文華東方酒店將日期延後至6月27日，而加上3月至5月共資遣39位員工，共資遣251名員工，其中最多人數的部門是廚務部門是79人、接待部門65人。

文華東方員工日前爆料，主管透過LINE群組通知員工，5月28日最後一天，明天不用來了，但依大量解雇勞工保護法規定，雇主大量解雇勞工時，應於「60日前」提出通知並公告揭示，陳信瑜指出，文華東方在協商說明會中改口說，人資人員因還不了解狀況，才會傳達錯誤訊息，預計在6月27日才會解雇。

陳信瑜說，雖然文華東方酒店將資遣日期延後至6月27日，但仍未符合60天前公告的規定，在6月5日前文華東方需提出勞工資遣給付等事項的計畫，如6月27日前跟勞方達成和議協商共識，會視提出的計劃審定就不罰，如沒有共識就會依大量解雇勞工保護裁罰10至50萬元。

另外，有文華東方員工指出，文華東方有積欠加班的情事，勞動局基準科長陳昆鴻說，根據勞動局調查，業者2至4月薪資發放是正常的，目前還沒有直接認定違法，而加班費的部分，去年曾有違反加班費未給付，有裁罰的紀錄，104年至今有5筆總裁罰金額40萬元。

(中時 )