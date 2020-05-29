遠洋漁船「佶洋號」今天上午返回前鎮漁港，中央流行疫情中心副指揮官陳宗彥也提早到現場勘查狀況，表示52位船員中包括47位外籍、5名本國籍船員，整體採檢流程順暢，由今天第一批船員返台至6月底7月初，接下來還有4050位左右的船員要返台，最高峰期預計一天需求2500間左右，防疫旅館量數也都夠。

指揮中心指揮官陳時中也表示，遠洋漁船回台壓力也是很大，但過去相關經驗讓目前流程順暢很多，雖和機場還是有些不同，但相信以後會越來越順利。對於高雄市長韓國瑜今早熱情歡迎漁船進港，甚至有握手等近距離接觸，陳時中則表示「建議不要這麼做」表示船員已是居家檢疫對象，熱情歡迎當然很好，有溫暖，但近距離接觸還是不好，基本上兩方的手都有經過清毒，安全是沒問題，但近距離接觸和握手還是應該避免。

陳宗彥表示，此次漁船回來是全員下船，先查驗完證照後，做手、腳清消，詢問身體狀況，完成後端症狀查驗後就會進入防疫旅館。他共感謝地方政府合力幫忙，接下來因應兩波返國，防疫旅館也都夠，而船員進入防疫旅館後，量測體溫、健康管控會由船公司和地方一起處理。

(中時 )