隨著疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心推出防疫新生活運動，預告台灣接下來將走向開放。對於邊境逐步開放，未來針對入境者的採檢方式是否會改變？指揮官陳時中表示，目前暫不考慮給入境者用快篩，在沒有其他更精準的採檢方式前，仍以PCR採檢為標準。
陳時中表示，現階段指揮中心將著重在把有必要進來台灣的人控制好，例如遠洋漁船就和經濟活動關係很大，需要把他們處理好，才不會形成社區破口，檢疫流程走的順，是我們現在的方向。在沒有其他更精準的採檢方式前，仍以PCR採檢為標準。
(中時 )
隨著疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心推出防疫新生活運動，預告台灣接下來將走向開放。對於邊境逐步開放，未來針對入境者的採檢方式是否會改變？指揮官陳時中表示，目前暫不考慮給入境者用快篩，在沒有其他更精準的採檢方式前，仍以PCR採檢為標準。
陳時中表示，現階段指揮中心將著重在把有必要進來台灣的人控制好，例如遠洋漁船就和經濟活動關係很大，需要把他們處理好，才不會形成社區破口，檢疫流程走的順，是我們現在的方向。在沒有其他更精準的採檢方式前，仍以PCR採檢為標準。
(中時 )
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