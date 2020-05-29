隨著疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心推出防疫新生活運動，預告台灣接下來將走向開放。對於邊境逐步開放，未來針對入境者的採檢方式是否會改變？指揮官陳時中表示，目前暫不考慮給入境者用快篩，在沒有其他更精準的採檢方式前，仍以PCR採檢為標準。

陳時中表示，現階段指揮中心將著重在把有必要進來台灣的人控制好，例如遠洋漁船就和經濟活動關係很大，需要把他們處理好，才不會形成社區破口，檢疫流程走的順，是我們現在的方向。在沒有其他更精準的採檢方式前，仍以PCR採檢為標準。

(中時 )