「AV帝王」知名男優清水健，前年3月與日本「部落格女王」伊藤春香結婚，並育有一名兒子，未料今年初伊藤春香才被網友質疑虐嬰報警，如今又被舉報把8個月大兒子放在足溫器中，讓警員接獲通報後立刻上門關切。

根據日媒報導，伊藤春香在IG限時動態上傳把8個月大兒子放在足溫器中的照片，此舉被網友認定相當危險，質疑她在虐童立刻報警，事後警方接獲多人通報後登門關切，對此伊藤春香表示把兒子放進去前有把插頭拔掉，而且在旁確保兒子安全，因此認為是有人故意舉報，揚言將對網友提告，此舉讓許多網友嚇的紛紛刪除留言道歉，才讓伊藤春香暫時不再追究。

不過伊藤春香此次並非首例，數個月前曾在Instagram分享四個月大的兒子，玩彈力健身帶站著打瞌睡的影片，也被網友質疑虐嬰報警，事後她澄清是看到兒子模樣相當逗趣，才會拍下影片分享，並沒有強迫兒子玩耍或刻意將小孩放在健身帶上。

(中時電子報)