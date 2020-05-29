新冠肺炎疫情徹底打亂就業市場，面對六月畢業季即將來臨，為避免許多青年陷入「畢業即失業」困境，新北市政府特別推出協助方案，包括「青年職業訓練補助最高2萬元」，以及「青年初次尋職2.0」，將待業期由半年縮短為2個月，輔導期間仍可領取尋職津貼最高1萬5千元，兩項計畫均自7月1日起實施，力挺應屆畢業生釐清方向、蓄積能量，順利度過求職黑暗期。

市長侯友宜聽取報告後指示，青年失業率開始攀升，他側面瞭解，廠商受疫情影響提供職缺減少，「新北市要多負責任協助畢業生」。他認為這兩個計畫很重要，不要讓應屆畢業生因為尋職受挫導致心態消極，請勞工局一定要努力。侯市長也指示經發局要努力聯繫廠商，並與勞工局攜手合作，從6月到年底辦理徵才活動，「大家全力以赴協助青年找工作！」。

勞工局長陳瑞嘉在今(29日)早的疫情應變會議中指出，依據新北市今年1月至4月的就業服務數據，資遣通報人數比去年同期增加3226人，廠商釋出職缺數減少27.44％，求職人數則上升了43.77％。另外上週行政院主計總處也公布4月失業率已飆到4.03％，創下近7年同月新高，其中15歲至24歲青年的失業率達11.6％，顯見疫情對就業市場的影響已迫在眉睫。

為降低職場新鮮人的就業衝擊，陳瑞嘉表示，勞工局將自7月1日起，針對應屆畢業青年推動「職業訓練補助計畫」，凡設籍新北市、18至29歲無工作的應屆畢業青年，報名參加政府自辦、委辦，以及由財團法人職業訓練機構所辦理的課程，勞工局將提供補助費用最高2萬元，協助畢業生增強多元化的工作技能。

另外新北市已經第8年推動的「青年初次尋職就業服務計畫」，是六都最早「協助青年找到第一份工作」的方案，過去資格鎖定畢業超過6個月未成功就業的青年，今年特別放寬將畢業超過2個月未就業的青年納入，過程施以職涯諮商、團體輔導、職場參訪，輔導期間可以領取尋職津貼每次5000元，每人最高補助1萬5000元。勞工局希望協助青年釐清職涯方向、增強就業力，全心為投入職場做準備。

對於日前行政院會通過勞動部的「應屆畢業青年就業措施」，勞工局長陳瑞嘉強調，中央與地方的政策其實沒有衝突，例如職業訓練方面，中央鎖定在5＋2國家重點產業，新北市沒有對職訓種類設限，反而能讓畢業生發展更貼近職涯目標的技能。另外勞工局也很鼓勵應屆畢業生，先透過新北市的「初尋」釐清職涯方向，再運用中央的就業/僱用獎勵，儘早踏出職場的第一步。

至於非應屆畢業的青年，新北市持續以青年就業三部曲協助-「初次尋職青年就業服務」、「非典型勞動青年轉正職輔導」以及「斜槓青年職能培力」，並結合中央「職得好評」等計畫，合力解決青年就業問題。勞工局至今已輔導7329位青年，3970人就業成功。

(工商 )