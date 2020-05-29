中國大陸全國人民代表大會通過「港版國安法」，引發台灣朝野關注，總統蔡英文繼多日發表談話外，今（29）日也到香港人林榮基來台開設的「銅鑼灣書店」，用行動力挺對在台港人的關心。蔡英文表示，今天主要是來探望林榮基老闆，他離鄉背井到台灣，創業開了一個非常有特色的書店。因此我們也來親身體會一下，在整個過程當中，香港人民所經歷的這些挑戰。

蔡英文提到，今天是來瞭解香港朋友來台灣、或是現在在台灣，需要什麼特別的協助。她表示，台灣政府現在已經成立了專案工作小組，來處理且提供香港朋友協助。

蔡英文說，感謝林榮基老闆從過去到現在這段期間對於香港人權、自由、民主的堅持，她也代表台灣人民表達歡迎之意，希望林榮基老闆在這裡，可以和我們一起為自由、民主的發展來努力。

另外，立法院今早也發表共同聲明，堅定支持香港人民捍衛民主自由價值的訴求，並譴責該舉措肇致香港情勢急遽惡化，港人安全自由權益危殆。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)