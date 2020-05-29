39歲的巫姓男子日前因故與哥哥爭吵，心生不爽找上哥哥的廖姓友人出氣，本月27日下午，巫將自製的爆裂物偽裝成快遞包裏，再前往廖男工作的延平北路電信門市，誆稱是「店長友人」後，指名東西要拿給廖，並將包裏交給店員後離去。

男與哥哥口角，竟找他的好友放炸彈報復。(陳鴻偉翻攝)

男與哥哥口角，竟找他的好友放炸彈報復。(陳鴻偉翻攝)

店員後來打開查看，發現是裝有引信、火藥的土製爆裂物，當場爆炸並冒出火花，所幸威力不大，店員見狀後拿滅火器撲滅，並通知警方到場。

大同警方隨後會同拆彈小組前往，並將殘渣送交化驗，警方另根據監視器，發現巫男案發後，騎機車往萬華方向逃逸。

27日深夜，警方前往巫男住處將他逮捕，另在他家中發現其他疑似炸彈、火藥和遙控器，平時在工地打零工的巫嫌坦承犯案，供稱與哥哥長年感情不睦，為了發洩，才會找哥哥的廖姓友人出氣。

巫嫌表示，火藥是從鞭炮上取得，引信、遙控器則是在網路上購買，相關技術也都是在網路上學習，警方偵訊後，依公共危險、殺人未遂等罪將巫男送辦。

(中時 )