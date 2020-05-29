1名旅客登機前開心地向媒體揮手道別。（范揚光攝）

隨著新冠肺炎疫情逐漸趨緩，越南政府29日首度派遣越南航空專機來台，接回3百多名滯留台灣的越籍民眾，許多急著回國生產的孕婦終於鬆了一口氣，直呼「回家真好！」

懷胎4個多月的杜氏受訪時說，她在台灣已經工作3年多，原本懷孕後就打算回國，無奈國際航線紛紛停飛，讓她幾乎返鄉無望，所幸幾周前得知越南政府已安排專機來台接人，自己也符合申請資格，因此順利搭機返國。

來台工作4年多的孕婦段氏表示，雖然喜歡台灣的環境，不過大部分懷孕的越籍女子都沒有健保，在台生產會花很多錢，因此還是希望盡快回國。她也說，由於想回國的人太多，因此越南官方特別規定，讓孕婦、幼童、病傷及年長者優先登機，越方也將視狀況決定是否安排第二班專機來台。

雖然專機預定下午2時起飛前往胡志明市，不過大批旅客上午10時前就已經湧入桃園機場第一航廈，報到櫃台瞬間人聲鼎沸、擠滿排隊人潮，機場工作人員驚呼連連，「有3個多月沒看到這麼多人了！」

為了防疫需求，越南航空規定所有旅客登機前都必須穿戴防護衣、護目鏡並量測體溫，候機室一時之間擠滿身穿藍色防護衣的旅客，宛如一群「藍色小精靈」。由於人數眾多作業不及，班機也因此延誤約半小時，根據移民署統計，這班專機共有344人搭乘，並沒有人因發燒或其他原因被拒絕登機。

(中時 )