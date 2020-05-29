美股目前已連走兩個月的反彈趨勢，不過隨著美陸緊張氛圍再起，市場也開始憂心後續表現，分析師Amanda Agati表示，股市已達高價，歷史性反彈可能很快就會觸及滿足點；同時，她更示警能源、金融、零售與部份工業股，基本面仍備受挑戰，目前尚未看到好轉跡象。

CNBC報導，從3月低點以來，標普和道瓊皆上漲了近39%，同時，以科技股為主的那斯達克反彈幅度達41%、更是驚人。

對此，PNC Financial分析師Amanda Agati認為，市場在經濟重啟後，就把公衛危機拋諸腦後，這並非好現象；此外，她認為疫苗的研發也會比市場預期來的久。

在此之下，Agati認為，市場已經走得太遠，股市正變得昂貴，歷史性反彈可能將要觸及滿足點。

Agati補充道，市場最大的風險和機會都來自於疫情。其中，最糟糕的情況是，第二波爆發將使我們再次封鎖部分活動，甚至徹底摧毀消費者信心。

不過，疫情確實也加速某些產業的趨勢，像是通訊服務、消費必需品、醫療保健及科技。但她同時示警，某些基本面受到挑戰的產業，如能源、金融、零售與部份工業股，並沒有出現好轉或觸底的跡象。

(中時電子報)