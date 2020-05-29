國民黨高雄市議員日前指控，罷韓團體發送價值200元的茶樹酒精噴霧疑涉賄選，昨在踢爆發送酒精噴霧的送愛關懷協會理事長劉家羽與綠營關係密切。國民黨革實院院長羅智強在臉書表示，若罷韓團體宣稱鼓勵投票，但沒說投同意或反對票不算賄選，他引用扁政府的法務部見解打臉罷韓團體。

羅智強說，根據選罷法99條，「對於有投票權之人，行求期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，處三年以上十年以下有期徒刑」，贈送乾洗液，要求投票權人「踴躍投票」，這正是「投票權一定之行使」，構成賄選的要件。

羅智強嘲諷，而這位贈送乾洗液來「鼓勵投票」的人，還「剛好」就是蔡英文的「2020高雄小英姊妹會楠梓分會長」，這樣的行為，有沒有民進黨的授意，用膝蓋想也知道吧？

羅智強指出，當然，罷韓一定會說，這份文宣只是鼓勵去投票，沒有說要投給同意或不同意罷免，所以不算賄選。他引用扁政府時法務部的見解，來打罷韓的臉，法務部當時說，就算沒有要求要投給誰，「載送選民投票，恐涉賄選」。換句話說，「投票」本身就在「投票權一定之行使」的範圍裡面，一樣構成賄選的要件。

羅智強說，一般選舉沒有門檻限制，如果沒有偏向那一位候選人，那麼單純的「返鄉專車」不會有賄選的犯意。但是罷免有門檻限制，「不投票」本身就是行使罷免權的手段之一，送乾洗液來要求投票，當然是對罷韓有利。

羅智強批評，蔡英文總統的「小英姊妹會楠梓分會長」，用這樣的方式來罷韓，真是對台灣的民主制度，最大的侮辱。

(中時 )