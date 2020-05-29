交通局長葉昭甫表示，新時代消費服務衍生的議題，從交通安全及道路運行效率加強勸導，避免車輛違規停放。（盧金足攝）

台灣外送平台使用率高，外送機車違規臨停的狀況漸嚴重，市議員黃守達29日要求交通局參考台北市做法，試辦「外送臨停區」，改善外送機車違規臨停亂象，避免造成交通問題。

交通局長葉昭甫表示，新時代消費服務衍生的議題，從交通安全及道路運行效率加強勸導，避免車輛違規停放，維護用路人權益。

市議會29日進行交通地政業務質詢，市議員黃守達、羅廷瑋都關切外送人員違規臨停問題，黃守達詢問是否使用過外送平台？送來的美食，如何向外送人員取物？葉昭甫說，他曾使用過外送平台，但不是很常使用，至於向外送人員取物地點，都放在社區守衛室拿取。

黃守達表示，防疫期間許多餐飲業者紛紛轉型推出外帶餐點，外送平台在其中擔當了重要角色；隨著外送平台這種新型產業出現，卻也相應產生不少社會問題，相關的議題因此逐漸被重視。包含警政署就開始獨立統計外送員車禍事故做肇因分析、新北也著手擬訂保障外送員權益的自治條例，與外送員最相關的「停車問題」尤為關注的焦點。

外送平台服務周到，可以由消費者選擇是否將餐點送到家門口，在機車停車格不足的狀況下，就出現了大量的外送機車臨停違規情形；黃線雖然可以臨停，也受3分鐘與必須保持車子可以立即行駛狀態的限制，依然不符外送員的臨停需要。因此現在許多百貨業者也在其自家停車場內增設外送專用停車格，來滿足百貨內餐飲店外送訂單需求。

黃守達指出，台北市去年底開始試辦「外送臨停區」，每次限時15分鐘，標線要清楚標示車格用途與限制，超過時間即依《道路交通管理處罰條例》56條開罰，目前包含中學、市府、夜市周遭都有試辦設置外送臨停區。台中市人口密度高，外送平台使用率僅次雙北，交通局應該正視外送員的違規臨停狀況，研擬相關對策，透過調查外送臨停違規熱點，著手試辦外送臨停區，積極改善這個交通亂象。

黃守達表示，外送員的取貨與送貨熱點都必須納入考量，取貨熱點包含商圈、夜市、市場周遭；送貨熱點就是學校、辦公集合大樓等。交通局可先與經發局、警察局合作盤點熱點，再透過辦理會勘的方式，找出現階段適合試辦外送臨停區的地點。

若外送臨停區成功施行，不僅能改善外送員違規臨停，也可以增加店家加入外送平台的誘因。在後疫情時代，新型產業的出現與興起，市府必須納入政策推行的考量，整合各局處業務積極因應。

葉昭甫表示，針對設置外送臨停區部分，交通局將納入各種可能情形及問題進行評估，並與警察局、經發局等相關單位討論，研議可行的解決方式。

(中時 )