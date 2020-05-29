美國高通公司（NASDAQ: QCOM）旗下子公司高通技術公司今日推出旗艦級的行動連網系統組合，為同級產品中最先進的Wi-Fi 6E產品。基於領先業界的Wi-Fi 6與藍牙音訊科技，高通FastConnect 6900 與高通FastConnect 6700行動連網系統亮點包括:目前業界行動Wi-Fi產品中的最高Wi-Fi連網速度（最高達3.6Gbps）、VR等級的低延遲、以及升級的藍牙科技，為經典與新興的LE Audio用例提供沉浸式音訊體驗。

高通技術公司副總裁暨行動與運算連線部門總經理Dino Bekis表示：「隨著FastConnect6900與6700解決方案的推出，讓高通技術公司將Wi-Fi 6的能力擴展至6 GHz頻段，並且運用先進的整合藍牙5.2功能改善無線音訊，藉以重新定義行動體驗。這些創新讓我們脫穎而出，提供優化的連網產品組合，加速全球採用各種等級的智慧型手機。」

CCS Insights美洲區研究副總裁Geoff Blaber表示：「Wi-Fi 6E提供前所未有的容量升級，滿足連線裝置與資料的快速成長需求。在美國聯邦通訊委員會作出裁決後立即推出支援晶片組，高通技術公司確保客戶能夠馬上親眼見到Wi-Fi 6E帶來的優勢，同時展現高通公司的投入並與業界廣泛合作。」

Wi-Fi聯盟行銷資深副總裁Kevin Robinson表示：「Wi-Fi聯盟成員已全面動員支持6GHz，其聲勢前所未見。我們很興奮看到Wi-Fi 6E解決方案迅速上市，利用美國剛推出的未授權頻譜。高通推出的解決方案，將幫助使用者完整體驗6 GHz頻段的Wi-Fi，以及迅速受惠於更高速度、更大容量、以及更低延遲的應用。」

(工商 )