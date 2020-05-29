越來越接近三星 Galaxy Note 20 系列可能發表的時間點，相關傳聞也持續曝光。最新關於這一款安卓(Android)旗艦級手機的消息是，可能的機身顏色曝光。由內容來看，跟上半年的 Galaxy S20 系列有滿大的區別度。

《Galaxy Club》網站率先報導了三星 Galaxy Note 20 系列的可能機身顏色。據了解，Galaxy Note 20 或許將推出灰色、銅色、綠色款式；而 Galaxy Note 20+ 則預計有黑色與銅色款。報導指出，三星針對 Galaxy Note 20 系列有比較不同的機身顏色取向，有可能是因為他們想要藉此跟 Galaxy S20 系列更明顯區別開來，更有辨識度。

回溯歷史，三星上半年推出的 Galaxy S20 系列之際， S20 Ultra 初期僅有星空灰、星空黑兩色，顏色上比較不那麼亮眼；相對來說，S20 機身還有晴空藍、晴空粉款， S20+ 也有推出晴空藍的顏色，相對來說更柔和。不過 Galaxy Note 系列本來也就更以商務族群為主，因此，選擇偏向灰暗、沉穩的色調，也很能理解(編註：三星在 4 月份針對 Galaxy S20+ 以及 S20 Ultra 都推出了全新的晴空白款式)。以此來看，目前曝光的 Galaxy Note 20 系列機身顏色，確實相對 Galaxy S20 系列來說，明亮度不那麼高，也更為沉穩、內斂。

不過消費者們可以不用太過擔憂的是，三星或許是為持續製造行銷話題，往往都會在新機上市一段時候後，推出全新機身顏色，來刺激消費。如果你偏愛的顏色並沒有入選首波機身顏色的選項也不用擔心，因為三星很有可能會在之後推出更討喜的顏色，讓你更想入坑。

除了機身顏色令人關心之外，先前曾傳出三星將會在 Galaxy Note 20 系列中率先採用與 Galaxy S20 (Exynos 990)不同的 Exyons 992 處理器，性能更為強悍；此外，預計僅有 Galaxy Note 20+ 將支援 120Hz 螢幕。另預計 Galaxy Note 20 電量為 4000mAh，Note 30+則上看 4500mAh。以往三星都選擇在德國柏林的 IFA 消費性電子展(IFA今年已取消)前，發表 Galaxy Note 系列。今年傳出發表會時間點落在 8 月，但由於新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，可能將僅以線上形式發表，不會有實體發表會。

(科技)