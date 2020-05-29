先前高鐵端午連假不開放販售自由座及站票，卻開放車廂內飲食的政策，造成部分民眾反彈。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，雖本土已超過30天以上無確診病例，但重點是在於「不要讓人與人之間的距離太近」若在密閉車廂內有人有座有站，將可能衍生防疫上的疑慮。

新冠肺炎在台疫情趨緩，交通部等機關日前已規劃相關開放措施，其中包含端午連假取消站票及自由座禁令、6月1日起開放雙鐵飲食等，但對此中央流行疫情指揮中心表示反對。

對於為何高鐵開放民眾在車廂內飲食，但卻不開放站票所引發的質疑，指揮官陳時中表示，考量點「主要就是不要讓人與人之間的距離太近」，因開放站票及自由座可能導致車廂內較為擁擠，若「站的太近就不太好」「兩個人站在一起距離很近又在吃飯就會是一個問題」。陳時中指出，交通部近期訂定交通運輸的開放措施在設定開放條件時，因疫情每日都可能有變化很難以時間點作為參考，主要還是應以疫情的狀況來做決定較為恰當。

陳時中也強調，雙鐵等鐵路搭乘在「防疫新生活」前提下，民眾應先將防疫措施的概念內化，對於疾病防治的意識越高則社區防疫網的建立就會越完備，對未來若出現突發破口也不會造成過大的影響；車廂的動線等要如何規劃才會比較順暢，仍有待台鐵及高鐵等相關管理單位自行衡量。

(中時 )